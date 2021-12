L’application Spotify va-t-elle ressembler à TikTok?

Spotify a visiblement pris exemple sur ses concurrents Instagram et YouTube. L’application a annoncé développer un nouvel onglet « Discover » pour proposer un fil de vidéos, a confirmé TechCrunch. Encore en phase de test, les vidéos pourront être « aimées » par les utilisateurs.

Pour le moment, Spotify n’a pas indiqué les pays et les utilisateurs concernés par ce test : « Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d’améliorer notre expérience utilisateur », a déclaré un porte-parole à TechCrunch. « Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à notre expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent qu’à un apprentissage important. Nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager pour le moment ».

Un premier aperçu de l’outil a été dévoilé sur Twitter et montre le quatrième onglet dans la barre de navigation de l’application ainsi que le déroulement des vidéos.

Format incontournable

Les vidéos courtes sont devenues un format incontournable sur les plateformes depuis l’ascension de TikTok. Instagram, YouTube et même Netflix ont tous développé des formats similaires pour tenter de concurrencer le géant chinois. Reels, Shorts, « Kids Clips »… Si TikTok est devenu le réseau social préféré de la génération Z, les autres plateformes ont redoublé d’efforts pour la séduire également. Reddit a récemment annoncé son intérêt pour un fil de vidéos sur sa plateforme.

Avec ce nouvel onglet, Spotify souhaiterait-il reprendre sa place de leader dans la découverte de nouvelles musiques ? TikTok a toujours vanté son influence dans le monde de la musique jusqu’à annoncer que 75 % des utilisateurs ont découvert de nouveaux artistes sur son réseau social. La plateforme est devenue un rendez-vous incontournable pour les artistes d’Ed Sheeran à MC Solaar.

Lire aussi : Spotify fait l’acquisition de Findaway et fait son entrée dans l’industrie du livre audio