L’ancien dogsitter de Lady Gaga, blessé par balles en février dernier, est désormais sans logement

Les galères s’enchaînent pour l’ancien dogsitter de Lady Gaga. Quelques mois après avoir été blessé par balles en promenant les animaux de la chanteuse, voilà que le trentenaire se retrouve désormais sans logement ! C’est en tout cas ce que l’homme, qui a commencé un road-trip de six mois en juin dernier pour guérir « son corps et son âme », a annoncé sur Instagram. Problème, le van qu’il utilisait pour son voyage est subitement tombé en panne « Je suis dans une impasse. Je n’ai pas de véhicule, pas d’appartement, et j’arrive à court d’argent ». Pour survivre, celui qui se nomme Ryan Fischer a donc lancé un crowdfunding. « Je demande humblement votre aide. Ce n’est pas facile pour moi d’en arriver là, mais je commence à réaliser que, quand on partage ses vulnérabilités avec les autres, un changement se produit immédiatement », a-t-il indiqué. À l’heure actuelle, la cagnotte de Ryan Fischer s’élevait à 4.000$ sur les 40.000$ espérés.

L’ancien dogsitter a promis de « partager son processus de guérison » aux personnes qui lui permettraient de poursuivre son road-trip, essentiel pour « le renforcement » de sa « santé émotionnelle et mentale » ainsi que pour « passer au-dessus de ce traumatisme »