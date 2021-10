L’acteur flamand Matthias Schoenaerts condamné

Au printemps 2020, l’acteur flamand avait été arrêté par la police à Anvers pour s’être engagé avec son véhicule à contresens dans une rue à sens unique. Il avait alors été soumis à un test de dépistage de drogues, qui s’était révélé positif à la cocaïne.

Son avocat, Axel De Schampfeleire, a plaidé qu’il s’agissait là d’un comportement exceptionnel de la part de son client, et a présenté des analyses de sang récentes, toutes négatives. Matthias Schoenaerts, occupé sur un tournage de film à l’étranger, n’était pas présent.

Le juge a condamné M. Schoenaerts à une interdiction de conduire de quatre mois et à une amende de 2.000 euros avec sursis pour conduite sous l’influence de la cocaïne. Pour avoir conduit dans le sens interdit, il a reçu une interdiction de conduire de 21 jours et une amende effective de 400 euros. Il doit également passer un examen de conduite théorique et pratique et se soumettre à des tests médicaux et psychologiques avant de pouvoir reprendre le volant.