L’acteur de «Dynastie» Michael Nader est mort d’un cancer

Le beau et séduisant mari d’Alexis Carrington n’est plus. Michael Nader, qui jouait Dex Dexter dans la série « Dynastie », est décédé à l’âge de 76 ans.

C’est sa femme, Jodi Lister, qui a dévoilé l’information : « Cela me chagrine de partager la triste nouvelle que mon mari, Michael Nader, est décédé à la maison le 23 août. »

Elle poursuit : « Il a reçu un diagnostic de cancer incurable le vendredi 13 et est décédé 10 jours plus tard avec moi et son meilleur ami à poils, Storm, à ses côtés. Sa mort et son diagnostic ont été soudains et inattendus et je n’ai jamais vécu une telle souffrance que de voir mon âme sœur mourir sous mes yeux. »

Michael Nader était surtout connu pour son rôle dans « Dynastie », tenu durant six saisons, entre 1983 et 1988. On a également pu le voir au cinéma, principalement entre 1963 et 1967.

Sa dernière contribution remonte à 2001, lorsqu’il participait à un épisode de la série « New York, unité spéciale ».