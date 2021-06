La tenue de Kim Kardashian en visite au Vatican provoque l’indignation

De passage à Rome pour un voyage d’affaires, l’ex de Kanye West en a profité pour visiter les lieux les plus emblématiques de la ville éternelle, accompagnée notamment de Kate Moss et de sa fille Lila Grace. Après son passage remarqué au Vatican, Kim Kardashian s’est attirée les foudres d’un certain nombre d’internautes. En cause ? Sa tenue peu respectueuse du code vestimentaire requis pour la visite de ces lieux sacrés.

En effet, il est demandé aux visiteurs de s’habiller « de manière respectueuse ». Sont interdits les tenues décolletées, de même que les vêtements qui ne couvrent pas les épaules ou les genoux.

Pour sa visite, Kim Kardashian avait opté pour une tenue peu conventionnelle vu les circonstances. Elle était en effet vêtue d’une robe en dentelle blanche ultra-moulante, découvrant ses épaules ainsi qu’une partie de son ventre.

D’après le média américain TMZ, elle aurait tout de même enfilé une veste pour visiter l’intérieur de la basilique Saint-Pierre et la chapelle Sixtine.