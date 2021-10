La situation entre certains coachs de «The Voice: All Stars» très tendue: «Ils ne s’entendent pas»

Depuis quatre semaines déjà, les coachs se livrent une bataille sans merci pour décrocher LE talent dans leur équipe. Et si l’on en croit les informations de Gilles Verdez, la bataille n’aurait pas lieu qu’à l’écran, puisque l’ambiance ne serait pas au top en coulisses…

Y aurait-il de l’eau dans le gaz en coulisses de « The Voice : All Stars » ? Depuis le 11 septembre, les coachs emblématiques de l’émission célèbrent les 10 ans du programme en auditionnant des candidats ayant déjà participé aux précédentes éditions. Zazie, Florent Pagny, Jenifer, Mika et Patrick Fiori se livrent donc une guerre dans la bonne humeur pour dénicher la perle rare.

Mais derrière cette camaraderie affichée à l’écran, la réalité serait tout autre en coulisses. En effet, Gilles Verdez a expliqué dans « Touche pas à mon poste » que la situation serait tendue entre les coachs : « Ils ne s’entendent pas. Je vais vous donner une info : c’est pour cela qu’ils ont mis Patrick Fiori et qu’ils sont cinq. Ils espèrent qu’il fera du liant entre les différents clans. Ça ne se passe pas bien, notamment entre Zazie et Jenifer. C’est quand même très conflictuel. C’est compliqué depuis 2015. »

Exemple concret ou simple hasard, l’épisode a été marqué la semaine dernière par un échange quelque peu rugueux entre les deux chanteuses. Alors qu’Ecco, âgée de 19 ans, commençait sa prestation de « Ça casse », titre de la regrettée Maurane, Jenifer s’est exclamé : « Oh, c’est une chanson de Maurane, magnifique. Moi je la chantais quand j’étais petite. » Pour simple réponse, Zazie lui a adressé un « Chut », semblant plus intéressée par la prestation d’Ecco que par les anecdotes de l’ancienne gagnante de la Star Academy…