La RTBF dévoile le nom des quatre prochains coachs de «The Voice»

La dixième saison de « The Voice Belgique » débutera début 2022 sur la Une. Deux coachs, Henri PFR et Loïc Nottet ont donc annoncé qu’ils ne poursuivaient pas l’aventure musicale. La RTBF a officialisé ce vendredi matin les deux nouveaux coachs qui accompagneront Typh Barrow et BJ Scott dans cette nouvelle saison. Il s’agit de Black M et Christophe Willem, indique Sudinfo.

Christophe Willem connaît bien les télé-crochets. Révélé dans la saison 4 de « La Nouvelle Star » qu’il a remportée, le chanteur a déjà participé, en tant que juré, à « Destination Eurovision » sur France 2. Il a même déjà pénétré dans les studios de « The Voice » puisque lors de la seconde saison de la version française, l’interprète de « Double je » avait aidé Jenifer dans la préparation des candidats pour les battles. On a également pu le voir dans la seconde saison de « X Factor », en 2011, une certaine Sandrine Corman était alors à la présentation…

Rendez-vous en janvier

Black M, lui, révélé avec le groupe Sexion d’Assaut, est moins habitué des télé-crochets. Musicalement, on lui doit les tubes « Sur ma route », « French Kiss » ou encore « Mme Pavoshko ». Avec ses 2 millions d’abonnés sur Instagram, il risque d’offrir une belle publicité à « The Voice Belgique ».

On les retrouvera donc dès janvier sur la Une, dans « The Voice Belgique », toujours présenté par Maureen Louys.