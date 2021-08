À la rentrée, Adélaïde Charlier (Youth For Climate) sera tous les midis sur NRJ

Groupe média neutre en carbone depuis 2014, NGroup, qui chapeaute Nostalgie, NRJ et Chérie FM, a décidé d’offrir, dès la rentrée, une tribune à Adelaïde Charlier, cofondatrice du mouvement Youth For Climate, a fait savoir lundi l’administrateur délégué Marc Vossen au cours de la conférence de presse de présentation des nouvelles grilles de programmes du groupe.

Adélaïde Charlier chaque midi sur NRJ

Dès le lundi 30 août, la jeune femme traitera donc, chaque midi sur l’antenne de NRJ, d’un sujet en lien avec l’actualité climatique au cours d’une nouvelle séquence intitulée « 60 secondes climat ». « Cela fait 7 ans que nous sommes neutres en carbone et nous voulons aller encore plus loin dans le cadre de notre programme #PlayForZero, le but étant d’atteindre une empreinte zéro carbone d’ici 2030 », explique Marc Vossen. « À la base, on avait envie de faire quelque chose autour de cet engagement qu’on a pris depuis 2014. On ne savait pas quoi faire ni comment. J’ai donc contacté Adélaïde Charlier et de là, plusieurs tables rondes en présence de jeunes s’en sont suivies », précise pour sa part Nicolas Fadeur, brand manager et directeur des programmes NRJ.

« Rendre le climat sexy auprès des jeunes »

« L’une des idées qui en est ressortie est qu’il fallait rendre le climat ’sexy’ auprès des jeunes et qui de mieux pour faire cela qu’Adelaïde Charlier, qui a ce talent de pouvoir vulgariser la problématique du climat. » En parallèle à ce nouveau rendez-vous, NGroup continuera de soutenir au quotidien les initiatives environnementales et mènera diverses opérations en ce sens tout au long de l’année.