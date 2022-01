La Princesse Delphine se confie comme jamais: «Ils ont dit que je tenais un pistolet sur la tête du Roi»

Ce 12 janvier, à 19h50, RTL-TVi diffusera le documentaire « Delphine, mon histoire ». Dans ce document de 150 minutes, la princesse Delphine de Saxe-Cobourg évoque pour la première fois sa vie et son histoire remplie de tristesse, de mensonges et de désarroi. « Delphine témoigne en exclusivité de toutes les phases et émotions de sa vie et met à disposition ses propres archives de photos et albums de famille », annonce RTL.

« Chaque enfant a droit à la vérité sur son identité »

Delphine veut enfin raconter son émouvante histoire et se pose en exemple pour tous ces enfants souffrant de parents qui les renient : « Chaque enfant a droit à la vérité sur son identité. » Et elle souhaite passer à une nouvelle étape de sa vie : une étape de réconciliation avec son père, le roi Albert, et toute la famille royale, qui est « enfin » devenue sa famille.

Ph. Delphine de Saxe-Cobourg / Warner Bros. ITVP Belgium

La rencontre entre la mère de Delphine et Albert

Elle reviendra sur la première rencontre entre sa mère, Sybille de Selys Longchamps, et le Roi Albert durant l’été 1966. « Il insistait souvent pour aller seul en boîte de nuit. Un jour, j’ai accepté de l’accompagner et nous sommes allés danser ensemble (…) Il ne dansait qu’avec moi, je ne dansais qu’avec lui. Paola a donné un coup de coude à son mari. Mais ça ne l’a pas arrêté », se souvient la mère de Delphine.

Ph. Delphine de Saxe-Cobourg / Warner Bros. ITVP Belgium

Elle a appris la vérité à 17 ans

Ce n’est que près de deux ans plus tard, en février 1968, que Delphine est née de cette histoire. « Ma mère ne savait pas qu’elle pouvait avoir des enfants, car elle a fait neuf fausses couches avec Jacques. Mais soudain, elle m’attendait. Elle a donc su immédiatement qu’il était le père », évoque Delphine. Ce n’est que 17 ans plus tard que Delphine apprendra la vérité. « C’était génial quand elle me l’a dit. J’étais soulagé, car j’aimais sa personnalité. Bien que j’aie aussi compris immédiatement que cela provoquerait un scandale », se souvient Delphine.

Ph. Delphine de Saxe-Cobourg / Warner Bros. ITVP Belgium

« Je suis sortie de ce bureau complètement détruite »

En 1999, l’existence de Delphine est rendue publique dans un livre. C’est alors un cauchemar qui commence pour Delphine. Dans le documentaire, la princesse revient notamment sur son premier rendez-vous avec les avocats du roi Albert. « Je suis sortie en pleurant (…) Je suis sortie de ce bureau complètement détruite. Ils ont dit que je tenais un pistolet sur la tête du Roi en voulant aller au tribunal », explique-t-elle.

Vous l’aurez compris, ce documentaire est riche en révélation. Pour le découvrir, rendez-vous à 19h50 ce mercredi sur RTL-TVi.