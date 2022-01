La prestation de Stromae ne plaît pas à tout le monde: «Il a pris en otage le JT, c’est une honte», estime Gilles Verdez

Dimanche soir, Stromae a créé l’événement dans le JT de TF1 en dévoilant « L’enfer », nouveau titre de son futur album. Le chanteur belge a présenté ce morceau à la fin du journal télévisé, dans une mise en scène habile, comme si c’était la dernière réponse, en chanson, à l’interview qu’il venait de donner en plateau.

Une « grosse flaque de storytelling autour de ses malheurs »

Vue et revue plusieurs millions de fois sur les réseaux sociaux, cette prestation a été appréciée et acclamée par la majorité des internautes et des téléspectateurs. Mais tout le monde n’est pas de cet avis et au contraire, plusieurs médias et journalistes français ont critiqué cette mise en scène. « Le chanteur belge Stromae a brouillé ce qui reste de repères entre information et divertissement. Ce n’est pas une bonne nouvelle », a écrit L’Obs.

Même son de cloche pour Libération. Pour le journal français, TF1 a franchi une ligne rouge en acceptant le détournement de son sommaire « au profit d’une opération marketing instrumentalisant ouvertement l’émission ». Et de conclure : « Il n’est pas certain du tout que Stromae sorte tout à fait grandi par cette grosse flaque de storytelling autour de ses malheurs et le vaste dispositif visant à l’exploiter jusqu’à la dernière goutte.

« Ça n’avait rien de sincère. Ça paraissait fake »

Sur le plateau de « Touche pas à mon poste », le débat a également fait rage. « C’est peut-être pisse-froid mais c’est une honte ce qui s’est passé. Cet homme, ce chanteur qui revient pour faire sa promotion a pris en otage un des plus grands JT, regardé par des millions de gens. C’est une énorme campagne de promotion. Une opération marketing organisée par son équipe. Ça n’avait rien de sincère. Ça paraissait fake. Je ne comprends pas qu’Anne-Claire Coudray se soit livrée à une complicité. Pour moi, tout était faux », a déclaré le chroniqueur Gilles Verdez.

Hanouna prend la défense de Stromae

Cyril Hanouna n’était cependant pas de cet avis. « Arrête un peu ! C’est un super mec en plus. N’importe quoi, mais qu’est-ce que tu racontes comme conneries. (…) Une opération marketing. Mais qu’est-ce que tu racontes ? Quand les artistes viennent, ils font tous leur promo. Là au moins Stromae a proposé quelque chose et il a dit ’je vais chanter, je vais le faire’ et il a eu au moins le courage de faire ce qu’il a fait sur le JT de 20 heures. Tu dis n’importe quoi ! Tu sais quoi, t’es comme les connards qui disent : ‘TPMP c’est pas le lieu pour les hommes politiques’. En fait tu dis la même chose », a répliqué Cyril Hanouna à Gilles Verdez.

Une chose est sûre la prestation de Stromae ne laisse personne indifférent et n’a pas fini de faire parler d’elle.