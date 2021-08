La nouvelle vidéo de Britney Spears topless laisse ses fans perplexes

Britney Spears inquiète de plus en plus ses fans avec des comportements étranges. Ce week-end, pour la quatrième fois en une semaine, elle a publié une étrange vidéo de deux secondes sur son compte Instagram suivi par plus de 30 millions de personnes. Comme lors des précédentes vidéos, la star pose topless, simplement vêtue d’une mini-jupe en jeans, en posant ses mains sur sa poitrine.

« Il se passe quelque chose de suspect »

Cette nouvelle vidéo, postée sans aucun commentaire si ce n’est trois émoji en forme de lèvre, laisse les fans de Britney perplexes. « Qui d’autre est inquiet ? », « Il se passe quelque chose de suspect », « Qu’est-ce que tu en train d’essayer de nous dire ? », « C’est tellement déconcertant », peut-on lire dans les commentaires.

Est-ce vraiment Britney Spears qui est à l’origine de ces publications topless ? Le mystère demeure. Début juillet, le New Yorker indiquait que la star rédigeait elle-même son contenu sur les réseaux sociaux et que c’était ensuite une entreprise spécialisée qui s’occupait de le mettre en ligne.

Vers la fin d’une tutelle controversée ?

Fin juillet, Britney Spears a lancé une procédure juridique visant à retirer à son père sa tutelle controversée qui lui confère tout contrôle sur ses finances et le remplacer par un comptable indépendant.