La nouvelle saison de «La Casa de Papel» se dévoile dans une bande-annonce explosive

« Se rendre n’est jamais une option ». Voici comment Netflix a introduit ce lundi 2 août, sur le coup de 16h, la première bande-annonce de la nouvelle saison de la série culte « La Casa de Papel ».

C’est la voix de Tokyo qui introduit cette séquence de près de 2 minutes. La jeune braqueuse évoque la perte et de sa meilleure amie et « 100 heures qui paraissent 100 ans ». C’est ensuite le professeur qui apparaît à l’écran pour annoncer à son équipe que « le déversoir a été découvert ». « Je vous parle peut-être pour la dernière fois », indique-t-il alors que le colonel fait appel à l’armée pour lancer un assaut sur la banque.

Cette bande-annonce rythmée et explosive devrait ravir les fans et les replonger dans l’ambiance de la série. À noter que la diffusion de cette cinquième partie de « La Casa de Papel » aura lieu en deux temps. Les premiers épisodes sortiront le 3 septembre prochain. Il faudra ensuite patienter jusqu’à la fin de l’année, et le 3 décembre 2021, pour connaître la fin.