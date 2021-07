La nouvelle saison de Dexter se dévoile dans une bande-annonce

Enfin ! Après des mois d’attente, on en sait un peu plus sur la nouvelle saison « Dexter », vivement attendue par des fans passablement déçus par la première fin de la série. La chaîne Showtime vient en effet de dévoiler la première bande-annonce de cette neuvième saison, qui se déroulera dix ans après la fin de la série.

Dans cette nouvelle saison, on retrouvera Dexter à Iron Lake, dans l’État de New York, et non plus à Miami comme précédemment. L’ancien légiste s’y est forgé une nouvelle identité et travaille désormais dans un magasin de sport. Problème, l’homme vit encore avec ses pulsions meurtrières et semble toujours autant aimé les armes blanches. « Vous pouvez vous cacher de votre passé, mais vous ne pouvez pas le fuir », annonce la bande-annonce.

D’anciens personnages clés de la série comme Debra Morgan (la sœur de Dexter) et le Trinity Killer devraient également se rappeler au bon souvenir des fans de la série. Rendez-vous le 7 novembre prochain pour en découvrir plus.