La nouvelle émission de TF1 présentée par Camille Combal crée le malaise chez les téléspectateurs

Concrètement, le jeu télévisé consiste en une « incroyable course de billes », présentée par Camille Combal. Deux équipes de trois célébrités s’affrontent dans des jeux d’adresse, dans le but de gagner le plus de billes possible et ensuite participer aux épreuves de chance, dans des parcours de billes « impressionnants », promet TF1.

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que « l’incroyable » course de billes n’a pas vraiment eu l’effet désiré sur les téléspectateurs, qui n’ont pas hésité à partager leur opinion sur Twitter. « TF1 fait très fort ce soir, sans doute la plus mauvaise émission de l’année », commente un téléspectateur. « Souvenez vous y’a 10 ans on avait Koh-Lanta en attendant secret story à 22h45 avec les pop corn mtn on a une course de billes… », commente un autre. « Actuellement devant Marble Mania. Entre Ahmed Sylla qui fait des accents éclatés et Yoann Riou qui commente les courses de billes, c’est gênant », « malaise TV », ont ajouté d’autres internautes.