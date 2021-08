La mère de Britney Spears se confie à propos de la tutelle de sa fille

Britney Spears devrait prochainement être libérée de la tutelle que son père exerce sur elle depuis 13 ans, pour le plus grand bonheur de sfans. Après plusieurs mois de batailles judiciaires, l’avocat de Jamie Spears a déposé une réponse à la requête de sa fille concernant la suspension, indiquant qu’il souhaitait laisser sa place à un autre tuteur. Sa défense a expiqué qu’il souhaitait « travailler avec la cour et l’avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée dans le cadre de la tutelle ». A l’heure actuelle, on ne sait pas quand cette tutelle sera retirée.

Toutefois, il s’agit d’une avancée significative pour la chanteuse, qui sera ravie de retrouver sa liberté. La maman de Britnet a réagi à la nouvelle via son avocat. Celui-ci a affirmé que sa cliente était « contente que Jamie Spears accepte de démissionner ». « Lynne est entrée dans cette tutelle pour protéger sa fille il y a près de trois ans. Elle a accompli ce qu’elle avait l’intention de faire. »

Jamie Spears avait récemment attaqué Lynne Spears sur son rôle de mère, par le biais de ses avocats : « Au lieu de critiquer M. Spears, Lynne devrait le remercier d’avoir assuré le bien-être de Mme Spears et d’avoir persévéré pendant des années de mandat nécessitant son attention 24/24h et 7j/7, de longues journées et parfois des nuits tardives, pour faire face aux problèmes quotidiens et urgents. Lynne n’a eu qu’une implication limitée dans la vie de Mme Spears ces treize dernières années. Elle n’a pas eu de rôle parental dans sa vie depuis des décennies. »