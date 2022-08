La future femme de Taylor Lautner va prendre le nom de son mari… alors qu’elle a déjà le même prénom

Quand on lui a demandé si elle comptait prendre le nom de famille de son futur mari, Taylor Dome n’a pas hésité. Pourtant, les deux tourtereaux vont littéralement devenir « la même personne ».

Taylor Lautner et Taylor Dome vont se dire «oui» prochainement. Et la jeune femme est bien décidée à prendre le nom de son mari, malgré les conséquences. « Je lui ai demandé : ‘Tu aimes ce nom de famille ? Parce que nous partageons déjà notre prénom. Donc ça va être très compliqué’ », a raconté l’acteur de « Twilight » sur le plateau du Kelly Clarkson Show. « On va littéralement devenir la même personne », a-t-il ajouté.

Comment les proches du couple vont-ils les appeler après le mariage ? « Les choses sont soit super compliquées, soit super simples », explique Taylor Lautner. Les amis de l’acteur l’appellent Taylor tandis que sa fiancée est souvent surnommée « Tay ». « De nombreuses personnes nous appellent aussi ‘Tay garçon’ et ‘Tay fille’ », confie-t-il encore.

« Nous sommes Taylor Lautner »

Cette annonce a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. « C’est génial », a commenté le romancier Jeff Grubb. « Je paierais pour pouvoir entrer dans une pièce avec ma compagne et dire : ‘Nous sommes Taylor Lautner’. »

Le plus drôle dans cette histoire, c’est qu’avant d’être avec Taylor Dome, l’acteur était en couple avec une certaine… Taylor Swift. Ce que les fans de Lautner n’ont pas manqué de rappeler sur les réseaux. « Si j’avais un centime à chaque fois que Taylor Lautner sortait avec une Taylor, j’aurais deux centimes, ce qui en soi n’est pas beaucoup, mais c’est bizarre que ce soit arrivé deux fois », écrit un internaute sur Twitter.