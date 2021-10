La folle somme que gagne mensuellement Marlène Duval, ancienne candidate de «Loft Story»

Souvenez-vous, nous sommes en 2002. À l’époque, une certaine Marlène Duval décide de tenter sa chance dans « Loft Story ». Même si elle n’est restée que six jours dans l’émission, la jeune femme avait ému les téléspectateurs en chantant notamment quotidiennement pour sa mère atteinte d’un cancer. La chanson, justement, lui permettra ensuite de devenir célèbre grâce à son tube « Un enfant de toi », vendu à plus d’un million d’exemplaires.

Interrogée dans l’émission de Jordan de Luxe, Marlène Duval s’est confiée sur son train de vie. Notamment sur la rumeur qui dit qu’elle serait millionnaire. « Millionnaire, je ne sais pas. Bah écoutez, je travaille dur en tout cas depuis 21 an ! Il n’y a rien sans rien dans la vie ! Ça a commencé avec le disque, un million d’exemplaires alors faites le calcul… Et après vous avez tous les à-côtés ! Après, on continue de construire, j’ai fait ma propre boîte de production J’ai créé ma marque de lingerie aussi, j’ai créé ma marque de produits de beauté, j’ai ouvert aussi des instituts de beauté, on fait pas mal de choses à côté, on travaille », explique-t-elle.

Marlène Duval a finalement dévoilé gagner « entre 30.000 € et 40.000 € par mois ». « Ouais, à peu près, un peu plus. Ça dépend ! Mais quand vous avez différentes activités… Mais après, on a autant d’impôts derrière », conclut-elle.