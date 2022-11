La fille de Kanye West et Kim Kardashian, North West, fait à nouveau le buzz sur Tiktok ! (vidéo)

Dans la dernière vidéo publiée sur le compte TikTok commun avec sa mère Kim Kardashian, la petite fille de 9 ans a annoncé que sa cousine Dream Kardashian fêtait ses 6 ans le 10 novembre, et qu'elle se préparait pour l'occasion.

«Demain, c'est l'anniversaire de Dream», dit-elle dans le clip, dans lequel elle décrit tous les cadeaux qu'elle réserve à sa cousine, dont les parents sont Blac Chyna et son ex Rob Kardashian.

«Donc, nous allons emballer toutes ces choses pour son cadeau, ça va être tellement beau et mignon. Et on va avoir ces bonbons, ces autocollants, et (on va) écrire mon nom.»

Quant à savoir ce que contiennent ces petits cadeaux réunis dans un somptueux panier ? Eh bien, tout ce à quoi vous pouvez penser, y compris un ensemble de snacks, de jouets, d'accessoires et de baskets. Et il est clair que North était plus que fier du produit final.