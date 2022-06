La fille de Charlie Sheen et Denise Richards ouvre un compte OnlyFans au grand dam de ses parents

Sami Sheen, la fille de Charlie Sheen et Denise Richards, a annoncé sur son Instagram qu’elle ouvrait un compte « OnlyFans ». Ce qui ne ravit pas ses parents…

Sami Sheen, 18 ans, a annoncé sur son compte Instagram qu’elle ouvrait un compte « OnlyFans », un site payant de photos dénudées. Sous son dernier post, elle invite ses fans à « cliquer sur sa bio s’ils veulent en voir plus ».

Charlie Sheen, son père, n’adhère pas du tout à cette initiative. « Je ne cautionne pas mais comme je ne peux pas l’empêcher, je lui ai conseillé vivement de rester classe, créative et de ne pas sacrifier son intégrité », a-t-il confié au New York Post.

Ses parents étant séparés, la jeune adolescente vit désormais chez sa mère. Charlie Sheen affirme donc que cela ne s’est pas produit sous son toit.

« Elle fait ses propres choix »

Sa mère, l’actrice et mannequin, Denise Richards s’est défendue en rappelant aussi que sa fille était majeure et donc libre de ses choix : « Sami a 18 ans. Tout ce que je peux faire en tant que parent est de la guider et de faire confiance à son jugement, mais elle fait ses propres choix ».

La maman de 51 ans avait, quant à elle, posé en 2004 pour le célèbre magasine Playboy.

En septembre 2021, Sami Sheen avait déjà fait les gros titres après avoir posté une vidéo TikTok dans laquelle elle affirmait être « piégée dans un foyer abusif ».