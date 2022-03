La fausse héritière Anna Sorokin («Inventing Anna») aurait quitté les États-Unis

Selon les médias américains, Anna Sorokin a été expulsée des États-Unis et se trouverait actuellement en Allemagne.

En quelques semaines, des millions de personnes dans le monde ont découvert l’incroyable histoire Anna « Delvey » Sorokin avec la série Netflix « Inventing Anna ». Cette fausse héritière a été emprisonnée en 2019 pour avoir arnaqué des centaines de milliers de dollars d’hôtels, de banques et d’amis. Russo-allemande de 31 ans, la jeune femme a réussi en 2016 et 2017 à tromper les élites new-yorkaises en se faisant passer pour une riche héritière, alors qu’en réalité elle était la fille d’un chauffeur routier de la banlieue de Moscou.

Un joli chèque de Netflix

Entre novembre 2016 et août 2017, il voyageait gratuitement en jet privé, vivait à crédit dans des hôtels de Manhattan, ne payant jamais rien, selon le ministère de la Justice de New York, qui a estimé ses fraudes à environ 275.000 dollars. Son histoire incroyable a séduit la productrice de télévision Shonda Rhimes (« Grey’s Anatomy », « Scandal ») qui est devenue une mini-série Netflix « Inventing Anna », avec Julia Garner dans le rôle-titre. Selon les médias, Sorokin a reçu 320.000 $ du géant du streaming.

Extradée vers l’Allemagne ?

La jeune femme a été condamnée à une peine de prison de quatre à douze ans, mais a été libérée en février 2021 pour bonne conduite. Le mois suivant, elle avait à nouveau été arrêtée pour un retard de visa.

Selon les médias américains, Anna Sorokin a été extradée ce lundi vers l’Allemagne. Elle aurait embarqué sur un vol à destination de Francfort après avoir été libérée d’un centre de détention de l’État de New York. Lundi, un porte-parole de l’ICE (l’Agence de l’immigration et des douanes) a déclaré que Sorokin « reste sous la garde de l’ICE en attendant son expulsion », sans donner plus de détails.