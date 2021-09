La Casa de Papel, Sex Education, American Horror Stories : voici les dix séries les plus attendues de la rentrée

La rentrée se rapproche et avec elle la sortie de nouvelles séries et saisons sur les plateformes de streaming. De La Casa de Papel à American Horror Stories, en passant par Sex Education : voici les dix nouveautés à ne pas manquer !

La Casa de Papel, saison 5 (partie 1)

C’est sans doute la nouvelle saison la plus attendue de cette rentrée. Le final de La Casa de Papel révèle sa première partie ce vendredi sur Netflix. Les fans pourront enfin retrouver Tokyo, Denver, Rio ou encore le Professeur dans ces premiers épisodes qui s’annoncent explosifs et forts en émotions. Les abonnés de la plateforme devront toutefois attendre le 3 décembre pour découvrir le dénouement de cette série qui aura déchaîné les passions depuis son commencement en 2017.

Le 3 septembre sur Netflix

American Horror Stories

Ce spin off d’« American Horror Story » est attendu par les très nombreux fans de la série originale. Également créée par Ryan Murphy, la première saison de cette anthologie est composée de sept épisodes, chacun traitant une histoire horrifique différente, inspirée de faits-divers ou légendes urbaines. Au casting, on retrouve des visages connus de la série mère comme John Carroll Lynch, Naomi Grossman, Billie Lourd ou encore Matt Bomer. Le spin off promet de récolter autant de succès. Une deuxième saison a d’ailleurs déjà été commandée !

Le 8 septembre sur Disney+

Scenes from a marriage

Cette production HBO avec Jessica Chastain et Oscar Isaac au casting est adaptée de la mini-série « Scènes de la vie conjugale » d’Ingmar Bergman, sortie en 1973. Elle suit la vie d’un couple sur une vingtaine d’années, dans les bons et les mauvais moments. Un remake qui s’annonce de qualité !

Le 16 septembre sur Be tv

Sex Education, saison 3

Maeve, Otis et Eric sont de retour dans la troisième saison de cette teen série britannique aussi émouvante qu’amusante. La troisième salve fera un léger saut dans le temps et sera riche en rebondissements. Trois nouveaux personnages feront leur arrivée, incarnés par Jason Isaac (Lucius Malfoy dans « Harry Potter »), Jemima Kirke (« Girls ») et la rappeuse Dua Saleh.

Le 17 septembre sur Netflix

Y : The last man

Dans cette adaptation du comics éponyme, une épidémie mystérieuse a décimé toute la population mâle de la Terre. Un seul homme a survécu. Il s’appelle Yorick Brown et est accompagné de son singe, Esperluette. Les femmes dirigent maintenant le monde et Yorick doit faire équipe avec l’agent 355 et le docteur Alison Mann pour comprendre les raisons de sa survie et tenter de repeupler la Terre. Avec Ben Schnetzer, Ashley Romans et Diane Lane.

Le 22 septembre sur Disney+

Foundation

Il s’agit sans doute de l’une des productions les plus ambitieuses d’Apple TV+. C’est en effet la première fois que la saga d’Isaac Asimov, qui fait partie des récits fondateurs de la science-fiction, est adaptée sur le petit écran. Autant dire qu’on attend beaucoup de cette série créée par David S. Goyer (scénariste des trilogies « Blade » et « Dark Knight »). « Foundation » suit l’aventure d’un groupe d’exilés dans leur quête pour sauver l’humanité et bâtir une nouvelle civilisation alors que l’Empire galactique se meurt.

Le 24 septembre sur Apple TV+

Sermons de minuit

Par les créateurs de « The Haunting of Hill House », la mini-série « Sermons de minuit » met en scène une communauté qui fait face à des événements miraculeux mais aussi de sombres présages après l’arrivée d’un prête. Ce synopsis mystérieux met l’eau à la bouche !

Le 24 septembre sur Netflix

Souviens-toi… l’été dernier

En 1997 sortait le premier film « Souviens-toi… l’été dernier », qui a marqué toute une génération d’amateurs de films d’horreur. Les suites furent par contre décevantes. Voici qu’arrive une nouvelle adaptation du roman de 1973, sous forme de série cette fois. Dépassera-t-elle le succès du film ? Peu de chance, mais on a quand même envie de vérifier…

Le 15 octobre sur Amazon Prime Video

Ph. Amazon Prime Video

Hawkeye

Après «Loki», «Falcon et le Soldat de l’Hiver» ou encore «WandaVision», un autre super-héros Marvel a droit à sa propre série. Jeremy Renner incarne à nouveau Clint Barton, alias le célèbre archer Hawkeye. Va-t-il prendre sa retraite et passer le flambeau à Kate Bishop (Hailee Steinfeld), l’une des futures figures de la nouvelle génération Marvel ?

Le 24 novembre sur Disney+

The Wheel of Time

Autre grosse production d’Amazon Prime, « The Wheel of Time », se base sur la série de romans de l’Américain Robert Jordan, publiée depuis les années 90. Rosamund Pike incarne Moiraine, une magicienne qui emmènera cinq jeunes autour du monde afin de découvrir lequel d’entre eux pourrait être le Dragon. Selon une prophétie, le Dragon serait capable de détruire ou de sauver le monde.