La bouleversante performance de Diana, candidate aux origines ukrainiennes, dans «The Voice Belgique»

La candidate a su toucher le cœur des coachs et du public en chantant en ukrainien lors de la deuxième soirée des Lives de « The Voice Belgique »

Les téléspectateurs de « The Voice » ont eu des frissons hier. Pour la dernière prestation de la soirée, Diana, candidate namuroise d’origine ukrainienne, a offert une performance bouleversante en interprétant « Tebe Nema Syogodni », une chanson en ukrainien de l’artiste Ivan Dorn. « Diana va chanter pour elle et pour tous ceux qu’elle aime », avait précisé Maureen Louys avant sa prestation. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Diana a fait mouche. Au point que plusieurs coachs ainsi qu’une partie du public n’ont pas pu retenir leurs larmes. « L’émotion submerge le studio. Le public est debout, les coachs aussi. Diana, merci pour ce message et ce magnifique moment. On ne peut pas rester insensible à ce magnifique message. Cela fait du bien », lui a dit Maureen Louys, également très touchée.

Sans surprise au vu de sa prestation, Diana a été sauvée par Typh Barrow. « Une claque. On ne peut rester insensible à ça. J’ai décidé à l’instinct et je ne peux pas ne pas continuer avec Diana », a-t-elle indiqué. Dans la même équipe, Valentine, qui avait interprété « Another Love », a été sauvée par le public.