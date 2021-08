La boulette du professeur Raoult en direct sur TPMP alors qu’il se croyait hors antenne

Le Professeur Didier Raoult ne mâche pas ses mots et l’a encore prouvé ce lundi, alors qu’il était invité pour la reprise de l’émission "Touche pas à mon poste" de Cyril Hanouna. Avant même de prendre la parole, et croyant être hors antenne, le professeur a vivement réagi aux propos sur l’épidémie de Covid tenus quelques instants plus tôt sur le plateau : « Je ne participe pas à des débats comme ça ! », s’exclame-t-il, visiblement à l’intention d’un interlocuteur hors-champ. « Je ne parle pas avec les dingues! », ajoute Didier Raoult, provoquant l’hilarité sur le plateau.

Constatant que ses propos avaient été entendus de tous, il ajoute ensuite : « Ma femme est psychiatre, elle parle avec les fous. Donc si vous voulez vous parlez comme ça, vous prenez un rendez-vous chez elle mais moi je ne parle pas avec des excités comme ça ».