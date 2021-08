La bassiste du groupe Måneskin pose topless et enflamme la toile

« Day off, tits out » : c’est ainsi que la bassiste du groupe Måneskin a récemment légendé un cliché d’elle topless. Victoria De Angelis, âgée de 21 ans, a récolté plus de 1,3 million de likes sur instagram en trois jours seulement, avec une dizaine de milliers de commentaires. Parmi eux, on trouve d’ailleurs un mot de Thomas Raggi, également membre de son groupe, qui écrit : « Quelle beauté ! ». Ce seul commentaire a récolté plus de 6.000 likes.

L’artiste profitait d’un des rares jours de congé qu’elle se permet, le groupe étant en pleine tournée à l’heure actuelle. Ils se produisent d’ailleurs samedi 14 août chez nous, à l’affiche du Ronquières Festival. Depuis leur victoire controversée lors du concours de l’Eurovision, le groupe fait régulièrement parler de lui.

Pour rappel, le chanteur avait été accusé de s’être drogué lors de la grande soirée, mais avait finalement été testé négatif suite à un dépistage. Depuis, le groupe a aussi été accusé de plagiat, pour une prétendue ressemblance trop forte avec le morceau « You want it, you’ve got it » du groupe néerlandais The Vendettas. Måneskin a en tout cas récemment sorti une reprise de « I Wanna Be Your Slave », qu’ils ne manqueront pas de jouer ce samedi !