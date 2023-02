Kylie Jenner révèle le prénom de son fils

Kylie Jenner et Travis Scott ont accueilli leur deuxième enfant en février dernier. Alors qu’ils ont annoncé le prénom « Wolf », les parents étaient revenus sur leur décision et n’avaient jusqu’ici pas donner de prénom à leur fils.

Pour leur deuxième enfant, Kylie Jenner et le rappeur Travis Scott avaient choisi un prénom original : Wolf Webster. Mais quand le petit garçon est né, le 2 février dernier sa maman s’est finalement rétractée, laissant l’enfant sans prénom. « Nous trouvions que ça ne lui ressemblait pas », avait-elle expliqué.

Aux États-Unis, si les parents ne donnent pas de nom officiel à leur nouveau-né, il est enregistré comme un numéro, expliquent nos confrères de 7 sur 7.

« Je t’aime »

Alors que des rumeurs courent selon laquelle Kylie et Travis se sont encore séparés, la maman de 25 ans a publié une adorable photo d’elle et de son fils, ce samedi 21 janvier, révélant son prénom pour la première fois : « AIRE ».

« Je t’aime Aire Webster », a écrit sa grand-mère Kris Jenner dans les commentaires.

« To Our Son »

L’annonce initiale du changement de prénom a eu lieu quelques heures après que Kylie a présenté une nouvelle vidéo YouTube dédiée à son nouveau-né, intitulée « To Our Son ». On y voit notamment des images de la seconde grossesse de la fondatrice de Kylie Cosmetics, le moment où elle annonce la bonne nouvelle à sa mère Kris jusqu’à la salle d’accouchement peu de temps avant la naissance de son fils en février dernier.

