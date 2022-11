Kylie Jenner en mariée de Frankenstein pour Halloween

Chez les Kardashian, célébrer Halloween est une tradition à laquelle on ne peut déroger. Et s’il y en a bien une de la famille qui ne lésine jamais sur ses costumes, c’est Kylie Jenner. Cette année, la soeur de Kim a décidé de revenir d’entre les morts et de se transformer en mariée de Frankenstein. C’est sur son compte Instagram que la fondatrice de Kylie Cosmetics a dévoilé son dernier costume vendredi soir.

Dans plusieurs posts, Kylie Jenner se présente sous les traits de la mariée de Frankenstein et souhaite un joyeux Halloween à ses abonnés. On la découvre ainsi dans une série de photos en noir et blanc faisant largement référence à l’esthétique du film d’horreur de 1935.

Attachée à une table d’opération

Sur l’un des clichés, Kylie est attachée à une table d’opération qui trône dans une pièce supposée reconstituer le laboratoire du célèbre docteur.

Une robe confectionnée par Jean-Paul Gaultier

On la découvre dans une robe blanche faite de bandages, création de Jean-Paul Gaultier. Rien que ça !

Un diaporama montre trois autres photos de la star américaine. Elle porte, cette fois, un haut de gaze blanche. Des cicatrices grossièrement cousues zèbrent son visage et son cou. Côté coiffure, elle arbore de longs cheveux noirs avec une grande mèche blanche remontés en un haut chignon à la Marie-Antoinette. Elle a aussi pour accessoire un grand couteau qu’elle brandit de la main. Effrayant, n’est-ce pas ?

Ses nombreux fans n’ont pas manqué de la complimenter sur son costume. Toute comme sa mère Kris, sa soeur Khloé et la chanteuse Rosalía. Son assistante personnelle Maguire Amundsen a aussi commenté : « Comment un personnage si effrayant peut-il être aussi sexy ».

Après s’être déguisée en Ariel de la Petite Sirène, Power Ranger ou encore Marilyn Monroe, Kylie Jenner a une nouvelle fois fait preuve d’imagination pour Halloween.