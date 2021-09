Kroll viré par la RTBF? Le dessinateur vide son sac

Septembre est aussi une période de rentrée à la télévision. L’occasion de découvrir les nouveautés mais également ceux qui seront absents des grilles de programme. C’est notamment le cas du dessinateur de presse Pierre Kroll. On avait l’habitude de voir ses dessins dans les émissions politiques ou d’actualité de la RTBF depuis 35 ans. C’est désormais terminé.

Des raisons budgétaires ?

« La RTBF m’a laissé entendre, sans vraiment le dire, que les raisons de la fin de ma collaboration seraient budgétaires », a-t-il expliqué à nos confrères du Soir. « Mais aucune raison officielle ne m’a été communiquée. Et quoi qu’il en soit, cela n’enlèverait rien au caractère regrettable de la décision. Le dessin fait réfléchir le téléspectateur. Il met une intention dans l’image et cela peut évidemment créer des malentendus dont certains éditeurs et producteurs ne veulent plus aujourd’hui. Je ne juge pas, mais je constate simplement que la RTBF n’a plus envie de me voir dessiner en direct dans les débats télévisés. »

Pierre Kroll et la RTBF, c’était une longue histoire. Le dessinateur était aussi un habitué des émissions d’humour de la télévision publique. En radio, il a longtemps fait partie de l’équipe du Jeu des Dictionnaires. En télévision, on a pu voir ses dessins dans L’Écran Témoin, Mise au Point ou encore Les Décodeurs.