Koh-Lanta, «Le Totem maudit»: un préservatif dans la chambre d’Ambre et de Bastien? L’aventurière répond!

L’épreuve de confort remporté par Ambre et Bastien à fait grand bruit auprès des spectateurs : ils pensaient avoir vu un préservatif. Ambre s’est confiée sur la séquence à Purepeople.com.

Les téléspectateurs se sont enflammés après avoir vu l’épisode du 24 mai dernier de Koh-Lanta, « Le Totem maudit ». En effet, Ambre et Bastien ont remporté l’épreuve de confort et ont pu profiter d’une nuit plus que confortable dans de beaux lits.

Mais voilà, les images montrées dans l’épisode ont quelque peu fait « tiquer » les téléspectateurs : un emballage rouge a capté leur attention, certains prétendants qu’il s’agissait d’un préservatif.

Une nuit torride ?

« Pour moi, c’est énorme. Autant parfois il y a quelques articles qui ne font pas toujours plaisir, mais alors là… Je me dis qu’il faut vraiment être un peu demeuré pour y croire. Quand je suis tombée dessus, j’ai éclaté de rire », confie l’aventurière à Purepeople.com

Il s’agissait en effet d’un pétale de fleur…

Une version confirmée par l’aventurière Olga, 35 ans, qui a précisé qu’il était « impossible qu’un préservatif se retrouve là », ajoutant : « C’est improbable. C’est internet, quoi. Beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux cette année ».

Ambre est en couple

En dehors de l’aventure, Ambre est en couple… Mais les rumeurs propagées sur les réseaux sociaux n’ont toutefois pas eu d’impact sur son couple. Dans les colonnes de Télé Star la jeune femme de 27 ans explique : « Ça n’a m’a pas atteinte du tout, et encore moins mon compagnon. Pour aller sur Koh-Lanta, il faut être bien dans sa tête, dans sa vie, dans son couple. Si c’est le cas, ça ne vous atteint pas. Il y a une confiance tellement énorme entre Nicolas (son compagnon ndlr) et moi qu’il n’y a aucune once de jalousie ».