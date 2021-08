Koh-Lanta: le pari osé de Sam qui lui a permis d’intégrer le casting

Pour séduire la production de l’émission et rejoindre le casting de Koh-Lanta, certains candidats rivalisent d’audace ! Comme le révèle le JDD du dimanche 15 août, l’un est venu à pied jusqu’à Paris depuis le sud de la France. Un autre a écrit une lettre manuscrite, tous les jours, adressée à la production. Sam, ébéniste de 22 ans découvert sur « l’île des héros », a lui aussi décidé de faire les choses en grand pour sa candidature.

Lui qui rêvait de participer au jeu d’aventure depuis son plus jeune âge a tout fait pour taper dans l’œil des casteurs. Son plan ? Lancer un feu en quelques minutes… dans le hall de l’hôtel où se déroulaient les castings ! Un pari osé mais qui a payé. Quelques mois plus tard, le jeune homme s’envolait pour les Fidji. Sur « l’île des héros », Sam a bluffé les téléspectateurs par ses prouesses, notamment au tir à l’arc, et bien sûr, en allumant le feu de sa tribu en deux minutes trente.

Éliminé en 2020 malgré ses compétences, Sam s’apprête à rejoindre la nouvelle édition all stars, diffusée à partir de mardi prochain. « J’avais un goût d’inachevé la première fois », a déclaré l’ébéniste au JDD. « Je veux gagner le plus d’immunités possible et devenir l’aventurier type. »