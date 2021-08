«Koh-Lanta, la légende»: une date de lancement annoncée avec un gros changement pour cette saison

Les fans ne devront plus attendre bien longtemps avant de découvrir la toute nouvelle saison « all stars » de Koh-Lanta ! TF1 vient d’annoncer sa date de lancement, avec une petite précision sur sa diffusion qui risque d’étonner les téléspectateurs.

Alors la dernière saison, « Les Armes secrètes », s’est clôturée en juin avec la victoire de Maxine, Koh-Lanta fait déjà son retour. C’est désormais officiel : « Koh-Lanta, la Légende » débarque le 24 août prochain sur nos écrans.

Si vous avez un calendrier sous les yeux, vous l’aurez constaté : le 24 août est un mardi. En effet, toute cette nouvelle saison sera diffusée les mardis et non plus les vendredis, annonce TF1.

Pour cette nouvelle saison tournée en Polynésie française, 20 aventuriers emblématiques du jeu d’aventure feront leur retour. On retrouvera notamment Claude, Teheiura, Sam, Laurent, Clémence, Alexandra, Alix et Candice. Parmi ces aventuriers, six ont déjà remporté « leur » Koh-Lanta.