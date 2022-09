Kim Kardashian et Kylie Jenner parodient «House of the Dragon» dans un sketch hilarant de James Corden

Kim Kardashian, Kris Jenner et même Kylie Jenner ont fait équipe avec James Corden pour créer un sketch parodique basé sur la préquelle de « Game of Thrones », « House of the Dragon ».

La famille la plus emblématique d’Hollywood s’est emparée du trône de fer. Kim Kardashian, Kris jenner et Kylie Jenner ont en effet parodié « House of the Dragon » dans un sketch hilarant du Late Late Show de James Corden. Ce dernier y interprète le rôle du nouveau roi, Keith Targashian. Lors d’une réunion avec ses conseillers, il déclare : « Je décrète que mon règne sera un règne de paix et de prospérité », avant de gracier son ennemi Grayson Lannister.

Mais il est rapidement interrompu par Kim Kardashian qui arrive avec la tête dudit ennemi, avant de dire face à la caméra : « Keith est le roi en ce moment, mais soyons honnêtes, il ne le serait pas avec moi ». Kim fait donc comprendre qu’elle voudrait être reine « mais soyons clairs, le trône de fer est à moi », rapplique Keith.

Pendant ce temps, Kim dit : « Je dirige une ligne de vêtements, une société de cosmétiques, la réforme du donjon, et j’oublie quoi d’autre… oh, le beurre corporel ». Elle essaie ensuite d’empoisonner Keith avec un smoothie, avant qu’il n’aille voir sa mère Kris. « Oh Keith, il a toujours été mon garçon sensible. Maman arrive, mon chéri », dit-elle.

« La famille avant tout »

Malgré les chamailleries, Kim et Keith mettent leurs différences de côté après qu’il ait réalisé que « la famille passe avant tout » et qu’elle lui ait remis un œuf de dragon tout neuf, volé à nulle autre que Khloé.

Mais les choses prennent une autre tournure lorsque la plus jeune sœur Targashian apparaît et coupe la tête de Keith après qu’il ait suggéré de partager le trône avec Kim. « Il n’y a qu’un seul roi dans ce royaume et c’est King Kylie », déclare Kylie.

Cette vidéo parodique fait suite à la bande-annonce de la deuxième saison de « The Kardashians », que Khloé promet comme « folle ».