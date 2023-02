Kev Adams revient sur les difficultés de coucher avec une fan

Ce samedi soir, Kev Adams était l’invité de Léa Salamé et de Christophe Dechavanne dans l’émission « Quelle époque ! » sur France 2. L’humoriste de 31 ans a notamment fait des confessions sur sa vie sexuelle.

Léa Salamé est revenue sur la jeunesse de Kev Adams et notamment l’époque où des « filles l’attendaient à la fin des spectacles ». « Ça amène parfois des choses très gênantes. C’est dur de s’exposer dans l’intimité quand on a du mal avec son image publique », a confié Kev Adams.

« C’était impossible de durcir »

« On se retrouve parfois très mal à l’aise. Ça m’est arrivé parfois d’avoir des situations de malaise extrême. Ça m’est arrivé de coucher avec une fille et que la fille s’arrête et me dise en plein milieu de l’acte : ’Attends, mais quand je vais raconter à mes potes que je suis en train de coucher avec toi, c’est dingue !’ Et moi c’est fini après, à partir de ce moment-là, c’était impossible de durcir. (…) C’était terminé ! », a déclaré l’ex d’Iris Mittenaere en toute franchise.

