Katy Perry et Orlando Bloom aperçus dans un décor paradisiaque en Europe

Après l’Italie et la Grèce, Katy Perry et Orlando Bloom continuent leur voyage dans le sud de l’Europe. Les deux toutereaux ont en effet posé leurs valises en Turquie la semaine dernière. Ils sont accompagnés de Daisy, leur fille de 10 mois, et Flynn, le fils de 10 ans de l’acteur. Dans un cliché publié dimanche sur Instagram par la chanteuse, on peut voir le couple se tenir au bord d’une piscine à débordement avec un magnifique paysage derrière eux.

Des clichés pris par des parrazis les montrent égamelement en train de s’adonner à plusieurs activités, comme du paddle ou de la plongée.