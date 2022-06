Katie Holmes s’affiche aux bras de son nouveau compagnon (photos)

Katie Holmes est apparue, plus radieuse que jamais, aux bras de son nouveau compagnon.

À 43 ans, Katie Holmes est apparue plus radieuse que jamais aux bras de son compagnon Bobby Wooten III, 33ans, lors de la première de son film « Alone Togheter ».

Cela fait maintenant quelques mois que l’actrice fréquente le musicien. Ils ont fait leur première apparition de couple sur un tapis rouge lors du gala organisé pour le 25e anniversaire du Moth Ball à New York le 26 mai dernier. Les deux tourtereaux sont assez discrets sur leur vie de couples et ne s’étaient pas affichés publiquement avant cette sortie.

Une attirance mutuelle

« Quand Bobby est entré dans sa vie, elle a d’abord éprouvé de l’appréhension. Mais elle a accepté d’aller à un rendez-vous avec lui parce qu’il y avait une attirance mutuelle. Après un second et un troisième rendez-vous, ils en sont là aujourd’hui », rapporte le magazine Gala dans ses colonnes.

Le bassiste du groupe « American Utopia » est surtout célèbre pour avoir collaboré avec des artistes très connus comme Mac Miller, Jennifer Lopez ou encore Machine Gun Kelly.

L’actrice qui s’est mariée en 2006 avec l’acteur Tom Cruise et a divorcé 6 ans plus tard, est également restée longtemps en couple avec l’acteur Jamie Foxx, de 2012 à 2019. Après s’être amourachée d’un chef de New York pendant la pandémie du coronavirus, elle a finalement rencontré Bobby Wooten.