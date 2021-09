Kanye West a-t-il trompé Kim Kardashian? Une phrase sème le doute

Kanye West est actuellement sous les feux des projecteurs avec la sortie de son dixième album « Donda ». Un nouvel opus dans lequel il évoque son mariage et sa séparation avec Kim Kardashian.

Dans « Donda », qui porte le nom de sa mère décédée en 2007, Kanye West aborde à nouveau des thèmes religieux et fait plusieurs fois référence à sa séparation avec Kim Kardashian. L’album est sorti le 29 août dernier, après plusieurs semaines de retard, et les fans cherchent désormais à déchiffrer les paroles de Kanye West, à la recherche de détails sur sa vie privée.

« Me voilà avec une nouvelle nana »

Le morceau « Hurricane » attire particulièrement leur attention puisque le rappeur évoque l’infidélité. « Me voilà en train d’agir comme si j’étais trop riche, me voilà avec une nouvelle nana, et je connais la vérité, je joue encore avec mes deux enfants, ça fait beaucoup de choses à digérer quand ta vie n’arrête pas de bouger », écrit-il.

Le magazine américain People affirme que Kanye West a trompé Kim Kardashian à plusieurs reprises après la naissance des deux enfants du couple. Un proche du rappeur a d’ailleurs confirmé au magazine que les paroles d’« Hurricane » étaient une sorte de confession. « Les paroles de Kanye sont en quelque sorte le témoignage de tout ce qu’il a fait de mal et ses excuses, pour prendre ses responsabilités », a expliqué cette source anonyme.

« Il fait référence à son infidélité lors de son mariage avec Kim »

Même son de cloche du côté de Page Six. « Si vous regardez de plus près les paroles, il fait référence à son infidélité lors de son mariage avec Kim, après deux enfants », a déclaré un proche du rappeur à ce site people en ajoutant que malgré les rumeurs, Kanye n’avait pas trompé Kim avec Irina Shayk.