Kanye West restreint des réseaux sociaux à cause de propos antisémites

Il n’est pas banni mais Kanye West ne peut provisoirement plus poster de message sur Instagram et Twitter. En effet, il lui est reproché d’avoir tenu des propos antisémites.

Kanye West est encore une fois au cœur des polémiques. Après avoir été restreint d’Instagram, il l’est aussi de Twitter. La raison ? On lui reproche d’avoir violé les règles de conduite du site en diffusant ce qui est considéré comme des propos antisémites, rapporte People Magazine.

Le propos en question se trouvait dans une capture d’écran Instagram datant de vendredi – et effacée depuis. West y disait que Diddy, autre star du rap, était contrôlé par les Juifs.

Violation des règles

Samedi soir, le rappeur aurait tweeté : « Je suis un peu endormi ce soir, mais quand je me réveillerai, je vais faire la connerie de la mort sur les Juifs. Le plus drôle, c’est que je ne peux pas être antisémite parce que les Noirs sont en fait des Juifs. Vous vous êtes moqués de moi et vous avez essayé de mettre à l’index tous ceux qui s’opposent à votre programme ».

Cependant, ce tweet n’est plus disponible sur sa page et à la place, un message indique : « Ce tweet a violé les règles de Twitter ».

Ph. Twitter @Ye

Cela intervient quelques heures après que l’ami de Kanye et milliardaire Elon Musk lui a souhaité son retour sur Twitter après deux ans d’inactivité. « Bienvenue sur Twitter, mon ami ! » a écrit Elon Musk.

Au début de l’année, le patron de Tesla avait exprimé son intérêt pour le rachat de Twitter et avait déjà entamé le processus avant de faire marche arrière.