Julien fait une crise d’angoisse en plein prime de la Star Ac’: la réaction de sa prof Laure Balon ne passe pas

Ce samedi, Julien a chanté pour sauver ses fesses lors du troisième prime de la Star Academy. Et s’il s’en est finalement sorti grâce au vote du public, sa prestation ne s’est pas passée comme prévu puisqu’il a fait une crise d’angoisse. Laure Balon, qui débriefait du prime, a fustigé le candidat, ce qui n’a pas du tout plus aux internautes.

Ce samedi, il n’y avait que des garçons sur le banc des nominés. Julien, Ahcène, Cenzo et Stanislas défendaient leur place dans l’émission et seulement deux d’entre eux ont pu rentrer au château. Julien a à nouveau été sauvé par le public, tandis que Stanislas a été sauvé par ses camarades. Les choses étaient pourtant mal embarquées sur Julien, qui a eu du mal à boucler sa prestation à cause d’une crise d’angoisse.

Laure Balon effectuait le débrief du prime ce dimanche avec les étudiants de l’académie. Uniquement visible sur MyTF1 Max, ce débrief a été un moment difficile à encaisser pour Julien, qui en a pris pour son grade. La professeure a beaucoup critiqué sa façon d’être, alors que le candidat tentait d’expliquer qu’il avait fait une crise d’angoisse. « Tu n’écoutes jamais rien », « T’es fainéant, tu n’essayes pas », « T’es à côté de la plaque », lui jette-t-elle par exemple au visage.

Lorsque le jeune homme a expliqué qu’il était au bord de l’évanouissement, Laure Balon lui a répondu : « T’aurais dû t’évanouir, tu aurais fait quelque chose au moins. » C’était sans doute la phrase de trop pour les téléspectateurs, qui ont jugé l’attitude de la professeure totalement inadéquate sur les réseaux sociaux. « Son comportement est horrible », « Jamais vu un tel débrief », « On est tous très choqués », ou encore « Il faut des sanctions pour Laure, cet acharnement sur Julien est scandaleux, le gars a fait une crise d’angoisse hier et elle l’humilie comme ça devant les autres, la violence des mots ! C’est dangereux », a-t-on pu lire sur Twitter.

Reste à savoir si la prof présentera des excuses au chouchou du public, voire si le directeur de l’école prendra une sanction à l’encontre de Laure Balon. Des excuses seraient en tout cas appréciées, si l’on en croit les réactions sur les réseaux sociaux.