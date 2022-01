Julien Cohen annonce son départ d’«Affaire conclue», Pierre-Jean Chalençon réagit: «Il était moins heureux»

Le 25 décembre, Julien Cohen a officiellement annoncé qu’il quittait l’émission « Affaire conclue », après des années de loyaux services. Son ancien camarade acheteur Pierre-Jean Chalençon a réagi à la nouvelle, estimant que le brocanteur n’était plus aussi heureux qu’avant dans le programme de France 2.

« On ne peut pas dire que Julien Cohen a fait un cadeau de Noël à ses fans, puisqu’il a annoncé qu’il quittait l’émission « Affaire conclue » le 25 décembre. Sur son compte Instagram, il a pris la parole pendant près de cinq minutes, en expliquant : « L’avenir, pour moi, c’est le développement des maisons de brocanteurs. C’est la seule chose qui me motive et ma décision a été prise avec mon épouse. »