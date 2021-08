Julie Morelle présentera son dernier JT ce dimanche soir

On le savait depuis quelques semaines, c’est maintenant officiel : Julie Morelle va bien quitter la présentation des journaux télévisés de la RTBF. Et ce, dès ce dimanche soir. C’est ce qu’elle a annoncé sur Twitter ce matin. La journaliste, qui était le visage de l’info du week-end, occupait ce poste depuis 2011 et, depuis cinq ans, en alternance avec Laurent Mathieu.

Julie Morelle a tenu à remercier les téléspectateurs de l’avoir accueillie « chez eux » durant toutes ces années. « C’était un honneur et un bonheur de vous informer », a-t-elle ajouté. Julie Morelle ne va pour autant pas quitter l’info, mais la traitera différemment, sous l’angle du débat, à travers une autre émission.