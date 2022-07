Johnny Depp s’en prend à Amber Heard dans son nouvel album

L’acteur Johnny Depp a décidé de renouer avec son amour pour la chanson. La sortie de son nouvel album intitulé ‘18’ est prévue pour vendredi 15 juillet. Mais certaines paroles ont déjà fuité et nombreux pensent qu’il s’en prend à son ex-épouse, Amber Heard.

Après le procès en diffamation qui opposait Amber Heard à son ex-époux Johnny Depp, les choses ne s’arrangent pas. En effet, alors qu’Amber Heard a demandé l’annulation du procès pour manque de preuve, Johnny Depp semble s’attaquer à elle dans son nouvel album, baptisé ‘18’.

La sortie de ce nouvel opus, produit en collaboration avec Jeff Beck (ex-The Yardbirds), est attendue ce vendredi 15 juillet. Mais certaines paroles ont déjà fuité. Selon le Sunday Times de Londres, Johnny Depp chanterait ainsi : « Je pense que tu en as assez dit pour une nuit de merde », « Si j’avais un centime, il n’atteindrait pas ta main », « Tu es assis là comme un chien avec une démangeaison de sept ans ».

Des phrases qui semblent donc bien viser Amber Heard…

Un retour aux côtés de son ami

Quelques jours après le procès en diffamation, Johnny Depp avait surpris ses fans en se produisant sur scène avec son ami Jeff Beck. Il n’est donc pas surprenant que l’acteur ait fait appel au guitariste pour son nouvel album.

Johnny Depp se produisant sur scène aux côtés de son ami Jeff Beck à Helsinki, le 19 juin 2022. - AFP / J. Nukari

« Lorsque Johnny et moi avons commencé à jouer ensemble, cela a vraiment enflammé notre esprit de jeunesse et notre créativité. Nous plaisantions sur le fait que nous avions l’impression d’avoir 18 ans à nouveau, et c’est donc devenu le titre de l’album », a déclaré Jeff Beck à propos de l’intitulé de l’album.