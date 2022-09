Johnny Depp, en couple avec son ancienne avocate?

Johnny Depp n’est plus un cœur à prendre, selon le journal The Sun.

Alors que les rumeurs le pensaient en couple avec l’avocate, Camille Vasquez, présente lors de son procès en diffamation contre Amber Heard, il n’en est apparemment rien.

L’acteur de la saga Pirates des Caraïbes serait effectivement tombé sous le charme de Joelle Rich, avocate qui le représentait lors du procès en diffamation contre The Sun en 2020. La mère de deux enfants n’a cependant pas représenté Johnny Depp lors du procès contre son ex, Amber Heard. On l’a malgré tout aperçue dans la salle d’audience, offrant un soutien personnel à Depp.

Une source aurait d’ailleurs confirmé que le couple « sortait sérieusement ensemble » et qu’ils ont une « alchimie hors du commun ».