Jennifer Aniston serait en couple avec David Schwimmer

Plus de 17 ans après la diffusion du dernier épisode de « Friends » aux États-Unis, Rachel et Ross sont-ils finalement en couple ? Cela se pourrait, selon les informations de Closer UK qui affirme que Jennifer Aniston et David Schwimmer se sont pas mal rapprochés depuis le tournage de « Friends : The Reunion ». « Après les retrouvailles, le fait de se remémorer le passé a réveillé les sentiments qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre. L’alchimie qu’ils ont toujours dû cacher était toujours là. Immédiatement après le tournage, ils ont commencé à s’envoyer des textos et le mois dernier, David a quitté sa maison de New York pour Los Angeles, pour voir Jennifer », confie une source proche des acteurs.

Cette source ajoute que les acteurs auraient depuis passé de nombreux moments ensemble, notamment en se promenant dans les vignobles préférés de Jennifer Aniston à Santa Barbara. « Ils buvaient du vin ensemble, en pleine conversation. Il est clair qu’ils ont beaucoup d’atomes crochus ».

Pour rappel, dans l’épisode « Friends : The Reunion », les interprètes de Rachel et Ross ont admis avoir eu des sentiments l’un pour l’autre pendant le tournage de la série. Ils ne s’étaient cependant pas mis en couple à l’époque car l’un d’entre eux était toujours en couple. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui…