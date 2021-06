Jennifer Aniston parle avec tendresse de son ex Brad Pitt

En 2005, Jennifer Aniston et Brad Pitt rompaient suite à la rencontre de ce dernier avec Angelina Jolie sur le tournage de « Mr & Mrs Smith ». Plus de 15 ans plus tard, les exs sont en bons termes et l’interprète de Rachel évoque avec beaucoup d’affection son ancien mari, qu’elle considère comme un ami.

Pendant longtemps, les fans pensaient que Brad Pitt et Jennifer Aniston ne se parleraient plus jamais suite à leur rupture. Pourtant, les deux acteurs ont réussi à faire table rase du passé et à raviver leur amitié. En 2019, Brad Pitt était donc présent pour les 50 ans de son ex et, un an plus tard, ils laissaient éclater leur complicité dans les coulisses des « Screen Actors Guild Awards ».

Si les fans n’y croyaient plus, c’est parce qu’après dix ans de relation et cinq de mariage entre 2000 et 2005, leur rupture, provoquée par la rencontre de Brad Pitt et Angelina Jolie sur le tournage de « Mr & Mrs Smith » avait été dure à avaler. Pourtant en septembre dernier encore, les deux amis se retrouvaient pour une lecture virtuelle de « Ça chauffe au lycée Ridgemont », une comédie des années 80.

« Pas de malaise » « C’était très amusant. Brad et moi sommes des copains, nous sommes des amis. Nous nous parlons, il n’y a pas du tout de malaise, sauf pour tous ceux qui ont regardé et qui voulaient qu’il y en ait, ou qui ont supposé qu’il y en avait un. Nous nous sommes amusés, et c’était pour une grande bonne cause », racontait l’actrice de Friends dans l’émission « The Howard Stern Show ». Les fonds collectés lors de cette table de lecture ont été versés à l’organisation à but non lucratif CORE (Community Organized Relief Effort) de Sean Penn et à l’Alliance REFORM.