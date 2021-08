Jean-Claude Van Damme exécrable sur le tournage de «Friend»? L’acteur répond aux accusations

Jean-Claude Van Damme est actuellement à l’affiche du film « Le Dernier Mercenaire », qui cartonne depuis quelques jours sur Netflix. Mais l’acteur apparaît dans d’autres titres du catalogue, à commencer par la série « Friends ». En effet, le Belge était l’invité d’un épisode de la deuxième saison du show américain, durant lequel Rachel et Monica veulent tous les deux sortir avec lui, qui finit par les embrasser tour à tour.

Et si à l’écran, rien ne transparaît, l’acteur belge aurait été difficile à gérer lors de ce tournage. « On a commencé par tourner une scène entre lui et Jennifer Aniston. Elle est ensuite venue me voir en me disant : ‘Pourrais-tu me rendre un service et lui dire de ne pas mettre sa langue dans ma bouche quand il m’embrasse ? », a expliqué le réalisateur Michael Lembeck. Lors de la scène suivante, JCVD aurait remis le couvert avec Courtney Cox.

Dans les colonnes de Ciné-Télé-Revue, la star belge est revenue sur cet épisode : « Sur un film, je suis un soldat. Je fais mon travail. Je n’aime pas bavarder. Je suis de ceux qui aiment se concentrer afin de bien m’imprégner de mon personnage. Donner le meilleur de moi-même. Alors, très honnêtement, je me fous des gens qui me critiquent. Toute ma vie a été médiatisée par des gens qui m’ont encensé et d’autres qui m’ont critiqué. Je laisse tout ce qui est négatif de côté et j’avance. De nos jours, il y a une tellement de vagues qui déferlent sur les gens, les artistes pour faire du buzz dans ce monde. Moi, je vais à l’essentiel. »