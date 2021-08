Jarry victime d’insultes et d’homophobie à cause de Koh-Lanta

Les fans de Koh-Lanta sont nombreux à avoir été déçus du changement dans la diffusion de leur émission favorite. En effet, le jeu d’aventure sera désormais diffusé le mardi sur TF1. Le vendredi, la chaîne diffusera des émissions de divertissement. Parmi elles, celle de Jarry, « Game of talents », qui arrivera fin août pour deux épisodes.

Mécontents du choix de TF1, certains téléspectateurs se sont déchaînés et sont allés jusqu’à envoyer des messages de haine à Jarry : insultes, propos homophobes et menaces de mort. Un acte intolérable, mais également passible de poursuites judiciaires.

Sur Instagram, l’humoriste a demandé à sa communauté de signaler le compte à l’origine d’un message écœurant : « Sale p**é, à cause de toi vendredi, on se tapera ta m***e au lieu de Koh-Lanta. Et mardi on ne pourra même pas regarder notre émission. Sale p****e, les t******s comme toi, on devrait les brûler vifs », peut-on lire.

« La communication de la chaîne aurait dû être mieux faite »

Jarry a également pris la parole afin de remettre les points sur les i. « Je vais remettre les choses au clair mes amis. Game of talents, mon émission qui arrive le 27 août, ne remplace pas Koh-Lanta, tout simplement parce que ce n’est que deux émissions. Après il y aura d’autres émissions, donc je ne suis pas celui qui remplace Koh-Lanta et qui le met le mardi. »

« Je reçois beaucoup de messages de haine et je trouve ça dommage. Je n’ai pas les mots », poursuit-il. « Je voulais juste vous dire que je n’étais pas responsable du fait que Koh-Lanta soit diffusée le mardi soir. Et je m’en excuse, la communication de la chaîne aurait dû être mieux faite. Je me retrouve en première ligne. C’est très dommageable. »