Ils mènent une vie loin des projecteurs: voici ce que font les deux enfants de Tom Cruise et Nicole Kidman!

Au début des années 1990, Nicole Kidman et Tom Cruise formaient l’un des couples les plus en vue d’Hollywood. Ensemble, ils ont adapté deux enfants : Isabella Jane et Connor Anthony.

Tom Cruise et Nicole Kidman se sont rencontrés en 1990 sur le tournage du film « Jours de tonnerre ». Entre les deux stars se fut un véritable coup de foudre et Nicole et Tom n’ont pas tardé à s’afficher ensemble, devant ainsi l’un des couples les plus glamours du début des années 1990.

Quelques mois après leur rencontre, Nicole Kidman et Tom Cruise se sont mariés. Rapidement, l’actrice australienne est tombée enceinte mais elle a fait une fausse couche. Le couple a alors décidé d’adopter. Ils ont d’abord accueilli chez eux une petite fille, Isabella Jane, née en 1992. Trois ans plus tard, c’est au tour Connor Anthony d’arriver dans la famille.

En 2001, Tom Cruise demanda soudainement le divorce. Selon les rumeurs, ce serait à cause de l’Eglise de scientologie. D’ailleurs, contrairement à Nicole Kidman, ses deux enfants adoptifs sont toujours scientologues, comme leur père.

Que deviennent-ils ?

Aujourd’hui, Bella Kidman Cruise a 29 ans. Il vit avec son conjoint, loin des paillettes, entre Londres et les États-Unis. Suivie par un peu plus de 40.000 personnes sur Instagram, elle se décrit comme une artiste. Elle dessine et vend des t-shirts, des sacs en toile et des impressions limitées de ses œuvres sur sa boutique en ligne. L’art de Bella Kidman Cruise est à l’heure actuelle accessible à tous puisqu’il faut compter moins de 10 € pour un petit badge réalisé par la fille de Nicole Kidman et de Tom Cruise.

Connor Cruise est quant à lui âgé de 27 ans. Il vit actuellement en Floride et mène également une existence bien loin des tapis rouges. Il suffit de jeter un œil à son compte Instagram, suivi par 38.000 abonnés pour comprendre que sa principale passion dans la vie est la pêche. À ses heures perdues, Connor était DJ mais il n’est plus monté sur scène depuis 2016. Actuellement il se consacre entièrement à la pêche, notamment à la pêche en haute mer. Un métier très loin de celui de ses parents adoptifs.