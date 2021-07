Il sera bientôt possible de donner un pourboire à des YouTubeurs

Les pourboires ne sont pas que pour les serveurs. Maintenant, même les YouTubeurs peuvent gagner de l’argent de poche grâce à leurs abonnés. Cette nouvelle option est encore en test sur YouTube et pourrait être déployée plus tard à plus grande échelle.

Les montants pourront être de 2, 5, 10 et 50 dollars. Sur Youtube, une centaine d’utilisateurs peuvent déjà essayer le nouvel outil de la plateforme : envoyer de l’argent à des créateurs sous forme de pourboires. Une nouvelle fonctionnalité, encore en test, baptisée « Super Thanks », déployée pour le moment en version bêta dans 68 pays uniquement sur la version web et les applications iOS et Android de la plateforme.

Sous chaque vidéo, les internautes pourront acheter ces « Super Thanks » ce qui entraînera une animation virtuelle à l’écran ainsi que la publication d’un commentaire avec leur nom et le montant de la transaction effectuée. Les créateurs pourront répondre à ces commentaires de la même manière qu’avec les autres commentaires habituels.

Des innovations nécessaires

« Les créateurs sont au cœur de ce que nous faisons ici à YouTube, et nous explorons constamment de nouvelles façons de les aider à démarrer, développer leurs activités et diversifier leurs revenus. En fait, nous proposons aux créateurs une multitude de façons de gagner de l’argent sur notre plateforme : de la diffusion d’annonces à la vente de produits en passant par les souscriptions aux chaînes et au-delà. Nous avons récemment testé une fonctionnalité d’applaudissements qui permet aux fans de montrer leur soutien à leurs chaînes YouTube préférées. D’après les commentaires des créateurs, nous sommes ravis de vous annoncer aujourd’hui qu’il s’étend à encore plus de spectateurs et de créateurs, avec un nouveau nom : Super Thanks », a-t-on pu lire dans l’annonce officielle de YouTube.

Si aucune date de lancement officiel n’a été évoquée, YouTube prévient tout de même que la fonction Super Thanks sera accessible à tous les créateurs éligibles faisant partie du Programme Partenaires YouTube avant la fin de l’année.

Twitter avait déjà annoncé une option similaire avec « Tip Jar », qui consiste à donner de l’argent aux utilisateurs de son choix et TikTok propose déjà depuis son lancement une fonction pour donner de l’argent sous forme de cadeau à des créateurs pendant leur live.