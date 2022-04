«Il n’avait pas mis toutes les chances de son côté»: Denis Brogniart se confie sur la mort de Jean-Pierre Pernaut

Le présentateur mythique du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, a perdu son combat contre le cancer des poumons. Il est décédé le 2 mars dernier, entouré de sa famille et de ses proches. Le 9 mars, Denis Brogniart était parmi ceux venus lui rendre un dernier hommage à la Basilique Sainte-Clothilde, à Paris.

Dans les colonnes du magazine aufeminin, le présentateur de Koh-Lanta est revenu sur la disparition de celui qui était un ami et un confrère, et pour qui il a tant d’admiration. « Jean-Pierre fait partie de mes Pygmalion, il fait partie des gens qui m’ont beaucoup conseillé dans ce métier, c’est incontestablement le présentateur pour lequel j’ai le plus d’admiration », a-t-il déclaré.

Mais quand Denis Brogniart pense à son défunt ami, il le fait avec un regret : que ce dernier n’ait pas pu se débarrasser de son addiction à la nicotine. « Malheureusement, il n’avait pas mis toutes les chances de son côté », souligne l’animateur. « Mais il le savait, c’est ça qui est terrible. »

Denis Brogniart est à la fois très engagé dans la lutte anti-tabac, ainsi que la lutte contre le cancer. Le cancer, ce « fléau de la vie » selon l’animateur, qui a perdu son papa très jeune, également décédé d’un cancer.