Hugo Manos répond aux critiques sur son couple avec Laurent Ruquier, de 26 ans son aîné

Voilà cinq ans qu’ils s’aiment et quelques mois qu’ils ont officialisé publiquement leur relation. Depuis lors, Laurent Ruquier (59 ans) et Hugo Manos (33 ans) sont régulièrement la cible de commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. L’influenceur et coach sportif a décidé de répondre à ses détracteurs.

C’est en février dernier que Laurent Ruquier et Hugo Manos ont choisi de rendre publique leur relation, relation qui dure déjà depuis des années. Et depuis, de nombreux internautes se permettent de juger et d’écrire des commentaires négatifs voire insultants. En particulier, c’est la différence d’âge qui fait réagir : l’animateur des Grosses Têtes a 59 ans et son compagnon 33. Aussi, certains estiment que l’influenceur n’est en couple avec Ruquier que pour son « argent » ou son « succès ».

« Dès qu’un couple dénote, par la différence d’âge ou des profils totalement différents, l’attaque préférée des internautes, c’est de trouver un intérêt ou une stratégie », réagi Hugo Manos, dans l’émission Chez Jordan. Face aux attaques dont il peut être la cible sur les réseaux sociaux, il préfère répondre avec humour. « Je fais des vidéos de réponses ironiques », précise l’influenceur. « Sinon je bloque souvent les gens ou je les emmerde. Oui, j’emmerde les gens qui ne sont pas contents. Ce n’est pas leur vie, c’est la mienne, la nôtre. On est heureux et c’est ce qui compte. »

«On a beaucoup en commun»

Si c’est la première fois qu’il est en couple avec un homme plus âgé, la différence d’âge ne compte pas vraiment aux yeux d’Hugo Manos. « Je pense être un vieux dans un corps de jeune. Je suis très casanier », explique-t-il. « J’aime les choses simples : me balader, jouer aux cartes… J’aime plein de choses que les gens de mon âge n’aiment pas. En fait, on aime les mêmes choses. »

« Je trouve que Laurent est quelqu’un qui se bonifie avec l’âge, je l’ai trouvé séduisant, confie-t-il encore. « Et intellectuellement, j’ai besoin d’être stimulé. On partage énormément de valeurs similaires. On se comprend. Ça a été instantané. »