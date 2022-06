Hoshi, harcelée depuis plus de deux ans: «Je vis dans la peur que quelqu’un passe à l’acte»

La chanteuse Hoshi est harcelée depuis plus de deux ans maintenant. Sur Twitter, la jeune femme confie la peur qui l’habite.

La chanteuse Hoshi a décidé de partager avec ses fans l’angoisse et la peur qui la tourmentent depuis plus de deux ans. Victime de harcèlement et d’injures à caractères homophobes, la jeune femme a décidé de s’exprimer sur Twitter.

« Ça fait plus de 2 ans que j’ai porté plainte pour les menaces et les injures à caractère homophobe que je reçois depuis ma chanson Amour Censure. Je fais bonne figure, j’ignore, j’essaye d’être forte mais voilà ce que je reçois encore fréquemment. La justice est lente, très lente », écrit la jeune femme de 25 ans.

« Quand tu en reçois des milliers, qu’on cherche ton adresse ou celle de ta famille oui et je te jure qu’il n’y a rien de drôle à ça », confie-t-elle au sujet des menaces.

L’interprète de « Ta marinière » poursuit ensuite : « Je vis avec la peur quotidienne que l’un d’entre eux passe à l’acte. Comptez-vous agir ? », en mentionnant le Twitter d’Emmanuel Macron, la première ministre Elisabeth Borne ainsi que les forces de l’ordre.

Beaucoup de messages de soutien, envers l’artiste qui est en couple avec sa manageuse Gia Martinelli, ont été postés en commentaires.

Hoshi et Gia Martinelli - AFP / A. Jocard

Hoshi avait déjà fait part de l’enfer quotidien qu’elle vivait. Sur Canal + elle avait d’ailleurs évoqué avoir subi plusieurs agressions alors qu’elle habitait chez sa grand-mère.